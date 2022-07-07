Hint TSLPL’nin doğrudan indirgenmiş demir üretimi 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %4 düştü

Perşembe, 07 Temmuz 2022 09:46:21 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel Long Products Limited’in (TSLPL) doğrudan indirgenmiş demir üretimi 2022-2023 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %4 düşüşle 234.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, doğrudan indirgenmiş demir satışları yıllık %13 düşerek 156.000 mt seviyesine geriledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Doğrudan indirgenmiş demir üretimi planlı bakım çalışmalarının öne çekilmesi nedeniyle yıllık bazda düşüş gösterdi. Satış tonajı ise şirket içi kullanımın artmasına bağlı olarak azaldı,” ifadeleri kullanıldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, TSLPL devlete bağlı çelik üreticisi Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) devralımını 4 Temmuz tarihinde tamamlamış, 2020 yılından bu yana faaliyet göstermeyen 1,1 milyon kapasiteli tesiste üretime önümüzdeki üç ay içerisinde başlanacağını belirtmişti.