﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint TSLPL’nin doğrudan indirgenmiş demir üretimi 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %4 düştü

Perşembe, 07 Temmuz 2022 09:46:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel Long Products Limited’in (TSLPL) doğrudan indirgenmiş demir üretimi 2022-2023 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %4 düşüşle 234.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, doğrudan indirgenmiş demir satışları yıllık %13 düşerek 156.000 mt seviyesine geriledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Doğrudan indirgenmiş demir üretimi planlı bakım çalışmalarının öne çekilmesi nedeniyle yıllık bazda düşüş gösterdi. Satış tonajı ise şirket içi kullanımın artmasına bağlı olarak azaldı,” ifadeleri kullanıldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, TSLPL devlete bağlı çelik üreticisi Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) devralımını 4 Temmuz tarihinde tamamlamış, 2020 yılından bu yana faaliyet göstermeyen 1,1 milyon kapasiteli tesiste üretime önümüzdeki üç ay içerisinde başlanacağını belirtmişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel’in çelik üretimi 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde değişmedi

06 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel NINL devralımını tamamladı, tesiste üretime yeniden başlamaya öncelik verdi

05 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel Hindistan faaliyetlerine her yıl 1 milyar $ sermaye harcaması yapacak

29 Haz | Çelik Haberler

Moody’s Tata Steel’in görünümünü durağandan olumluya çevirdi

28 Haz | Çelik Haberler

Hint Tata Steel’in NINL devralımı Temmuz ortasına kadar tamamlanacak

27 Haz | Çelik Haberler

Hint Tata Steel Rohit Ferro Tech’i yüzde yüz bağlı kuruluşu yaptı

24 Haz | Çelik Haberler

Tata Steel 2050 yılına kadar İngiltere ve Hollanda’da karbonsuz üretime geçmeyi planlıyor

23 Haz | Çelik Haberler

Tata Steel: Rusya çıkışlı kömür sevkiyatı eski bir bağlantı kapsamında yapıldı

23 Haz | Çelik Haberler

Tata Steel Rusya’dan kömür ithal etti

22 Haz | Çelik Haberler

Hint Tata Steel bağlı kuruluşlarına yatırım yapacak

08 Haz | Çelik Haberler