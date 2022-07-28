Hint Tata Steel’in kâr marjı 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde baskı altında kalacak

Perşembe, 28 Temmuz 2022 14:19:15 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel CEO’su T.V. Narendran tarafından yapılan açıklamada, şirketin Hindistan ve Avrupa’da yer alan tesislerinden elde ettiği kâr marjının 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) baskı altında kalacağı belirtildi.

Narendran söz konusu çeyrekte satış hacminin artmasını ve Eylül ayından itibaren başta spot kömür fiyatları olmak üzere maliyetlerin düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan Çin’in dış piyasalara yaptığı satışlardan elde ettiği kazancın şimdiden düşmesinden ve Çinli üreticilerin fiyatlarını daha fazla aşağı çekememesinden de görüldüğü üzere çelik fiyatlarının dip seviyeyi gördüğü dile getirildi.

Narendran ayrıca Avrupa’da alımların birinci çeyrekte ertelenmiş olmasına bağlı olarak ikinci çeyrekte bölgede büyük satış fırsatları olacağını da ekledi.