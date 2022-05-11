Hint Tata Steel yeni devralımlar yerine organik büyümeyi hedefliyor

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 14:39:06 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel tarafından yapılan açıklamada, yeni devralımlar yerine mevcut tesislerin üretim kapasitelerinin artırılarak organik büyümenin hedeflendiğini belirtti.

Tata Steel İdari Yöneticisi T.V. Narendran, Jamshedpur tesisinin büyüme planlarını destekleyeceğini söyledi.

Narendran sözlerine, “Geçtiğimiz birkaç yıllık süre içerisinde, farklı şirketleri devralarak inorganik büyüme gösterdik. Artık mevcut tesislerimiz üzerinden organik büyüme gösterebilecek bir konumdayız. Yıllık 20 milyon mt seviyesinde yer alan mevcut üretim kapasitemizi 40 milyon mt’a çıkarmak için yeni varlıklar devralma ihtiyacı duymuyoruz. Bu nedenle önümüzdeki 10 yıllık süre zarfında organik büyümeye yöneleceğiz,” şeklinde devam etti.

Bu ayın başında şirket, artan çelik fiyatlarına ve güçlü talebe bağlı olarak kapasite artırım hedefini planlanandan birkaç yıl önce gerçekleştirilebileceğini ve üretim kapasitesini 2030 yılından önce yıllık 40 milyon mt seviyesine çıkarabileceğini açıklamıştı.