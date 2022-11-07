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Hint Tata Steel mevcut mali yılda sermaye harcamasının %50’den azını gerçekleştirdi

Pazartesi, 07 Kasım 2022 10:19:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel CEO’su T.V. Narendran tarafından yapılan açıklamada, şirketin 2022-2023 mali yılı için planlanan sermaye harcamasının %50’den azını gerçekleştirdiği belirtildi.

Şirket önceden mevcut mali yıl için 1,46 milyar $ sermaye harcaması yapmayı planladığını ve söz konusu rakamın yaklaşık 1,03 milyar $’ının Hindistan faaliyetlerine, geriye kalan miktarın da Avrupa faaliyetlerine harcanağını bildirmişti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Tata Steel’in konsolide net kârı 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %90 düşüşle 158 milyon $ seviyesinde yer almıştı.

Narendran ayrıca Tata Steel’in İngiltere’deki tesisinin geleceğinde söz konusu tesisteki üretimi karbonsuzlaştırmak için gerekli 1,5 milyar £ için İngiltere hükümetine yapılan başvuruya gelecek yanıtın belirleyici olacağını da sözlerine ekledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Tata Steel 

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