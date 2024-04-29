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Hint Tata Projects ve Ohmium International yeşil hidrojen projelerinde iş birliği yapacak

Pazartesi, 29 Nisan 2024 14:24:22 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint mühendislik ve inşaat şirketi Tata Projects Limited, yeşil hidrojen projelerine yönelik AB merkezli yeşil hidrojen üreticisi ve proton elektrolit membranlı elektrolizör dağıtımcısı Ohmium International ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Ohmium, proton elektrolit membranlı elektrolizör tedarik edecek ve Tata Projects de Hindistan’daki yeşil hidrojen tesislerinin mühendisliğini, tasarımını, entegrasyonunu ve optimizasyonunu üstlenecek.

Ohmium CEO’su Arne Ballentine, “Ohmium olarak, Tata Projects ile kurduğumuz iş birliği sayesinde Hindistan’a proton elektrolit membranlı elektrolizör tedarikinde lider olacağız ve pek çok sektörün yeşil hidrojene geçişini teşvik edeceğiz,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Karbonsuzlaşma 

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