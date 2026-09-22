NMDC Limited 2047 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmak için altı maddelik yol haritası belirledi

Hindistan devletine bağlı demir cevheri üreticisi NMDC Limited, 2047 yılına kadar faaliyetlerinde net sıfır emisyona ulaşmak için altı maddelik bir strateji belirlediğini duyurdu.

Şirketin net sıfır hedefine yönelik stratejisi enerji verimliliği, yenilenebilir enerji entegrasyonu, araç filosunun elektrikli hale getirilmesi, düşük karbonlu yakıtların kullanımı, karbon yakalama, kullanma ve depolama ile talep yönetimi olmak üzere altı temel alandan oluşuyor.

NMDC, net sıfır yol haritası kapsamında faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlarını en az %90 azaltmayı hedeflerken, kalan emisyonların ise yol haritası ilerledikçe karbon dengeleme önlemleriyle karşılanması planlanıyor.

Şirket, yenilenebilir enerjinin payını artırmak ve geleneksel enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmak amacıyla halihazırda çeşitli girişimlerde bulundu. Bunlar arasında Chitradurga'daki 10,5 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi tesisi ve şirketin çeşitli projelerindeki güneş enerjisi tesisleri yer alıyor.

NMDC'nin lojistik altyapısının da karbonsuzlaştırma çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Planlanan sulu taşıma hattı projesinin geleneksel taşımacılığa ve buna bağlı depolama ihtiyacına bağımlılığı azaltarak daha çevreci bir taşıma çözümü sunması bekleniyor.

Net sıfır yol haritası üç aşamaya ayrıldı. Kısa vadeli aşama 2025-26 ile 2029-30 mali yıllarını, orta vadeli aşama 2030-31 ile 2039-40 mali yıllarını kapsarken, uzun vadeli aşama ise 2040-41 ile 2046-47 mali yılları arasında uygulanacak.

Şirket, belirlenen önlemleri söz konusu üç aşamada kademeli olarak uygulamayı planlıyor. İlk geçiş döneminin temel unsurlarını enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve elektrifikasyonun oluşturması beklenirken, sonraki aşamalarda daha kapsamlı karbonsuzlaştırma önlemleri ve gelişmekte olan teknolojilerin devreye alınması planlanıyor.