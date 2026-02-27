CII: Kamu projelerinde zorunlu yeşil çelik kullanımı 16 milyon mt talep yaratabilir

Hindistan’ın en üst düzey sektör temsilcisi olan Confederation of Indian Industries (CII) tarafından yayımlanan rapora göre ülkede kamu projelerinde kullanılmak üzere en az %26 oranında yeşil çelik tedarikini zorunlu kılan bir hükümet politikası oluşturulması yıllık 16 milyon mt talep yaratabilir.

Raporda, hâlihazırda kamu tarafından desteklenen veya kamu ile bağlantılı projelerin yılda yaklaşık 31,6 milyon mt çelik tükettiği ve bunun karbon emisyonlarına önemli ölçüde katkı sağladığı belirtildi.

88 milyon mt ham çelik kapasitesini temsil eden 28 üreticiden alınan verilere dayandırılan rapor, ankete katılan üreticilerin %93’ünün açık bir zorunluluk ve şeffaf maliyet geri kazanım mekanizmaları (prim uygulaması, mal ve hizmet vergisi indirimleri gibi) sağlanması hâlinde sertifikalı yeşil çelik tedarik etmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

Raporda ayrıca belirlenmiş eşik değerler, standart ihale hükümleri ve ilk üç yıl için mali destek gibi politika araçlarının devreye alınması durumunda satın alma kurumlarının da daha yüksek hacimlerde yeşil çelik alımına hazır oldukları ifade edildi.

Mevcut talebin bir kısmının bile sertifikalı yeşil çeliğe yönlendirilmesi halinde sanayide karbonsuzlaşma sürecinin hızlanacağı ve bunun toplam proje maliyetlerini yalnızca %0,2-1,2 oranında artacağı vurgulandı.

Raporda, kamu destekli projeler için zorunlu yeşil çelik kullanımının 2026-27 döneminde yasalaşması tavsiye edildi. Raporda, General Financial Rules 2017 ve Karbon Kredisi Ticaret Programı gibi mevcut kurumsal mekanizmalar sayesinde kamu alımları yoluyla yeşil çelik kullanımının 2030-31 dönemine kadar 24 milyon mt seviyesine ulaşabileceği belirtildi.