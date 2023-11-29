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Hint Tata Motors dördüncü oto hurda tesisini devreye aldı

Çarşamba, 29 Kasım 2023 13:54:31 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint ticari ve binek araç üreticisi Tata Motors Limited (TML), Chandigarh’ta dördüncü oto hurda tesisinde faaliyetlere başladığını duyurdu.

Kullanım ömrünü dolduran araçlara yönelik olan ve çevre dostu uygulamalar kullanan söz konusu tesisin parçalama kapasitesinin yıllık 12.000 adet seviyesinde yer aldığı belirtildi. Ayrıca Tata Motors ve Dada Trading Company tarafından tasarlanan ve işlenen tesisin markası fark etmeksizin hem binek hem de ticari araçları hurdaya çıkaracak donanıma sahip olduğu da ifade edildi.

Öte yandan dördüncü oto hurda tesisinde lastik, akü, yakıt ve yağ gibi çeşitli bileşenlerin güvenli bir şekilde sökülmesine yönelik istasyonların bulunduğu da aktarıldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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