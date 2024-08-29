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Hint otomobil üreticileri eski araçların hurdaya çıkarılması karşılığında yeni alımlarda indirim yapacak

Perşembe, 29 Ağustos 2024 15:12:18 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, kara yolu taşımacılığı ve kara yolları bakanlığı ile otomobil üreticileri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından üreticilerin eski araçların hurdaya çıkarılması karşılığında yeni araç alımlarında %1,5-3 indirim yapacağını duyurdu.

Mercedes Benz India’nın mevcut tüm indirimlere ilave olarak fiyatlarında 25.000 INR (298$) indirim uygulayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Birçok ticari araç ve binek araç üreticisi, hurdaya çevirme sertifikası karşılığında sınırlı süreliğine indirim yapmayı kabul etti,” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ticari araç üreticilerinin de iki yıl ve binek araç üreticilerinin bir yıllığına indirim yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

Böylelikle binek araç üreticileri Maruti Suzuki India Ltd, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Hyundai Motor India, Kia Motors, Toyota Kirloskar Motor, Honda Cars, JSW MG Motor, Renault India, Nissan India ve Skoda Volkswagen India, son altı ay içerisinde hurdaya çıkarılmış binek araçlar için yeni aracın showroom fiyatı üzerinden %1,5 veya 20.000 INR (238$) indirim uygulayacak.

Ticari araç üreticileri Tata Motors, Volvo Eicher Commercial Vehicles, Ashok Leyland, Mahindra & Mahindra, Force Motors, Isuzu Motors ve SML Isuzu ise ağırlığı 3,5 tonun üzerindeki ticari araçlar için showroom fiyatının %3’ü oranında indirim yapacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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