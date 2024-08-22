Hint otomobil üreticileri stok artışı sebebiyle üretim kesintisine başladı

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yapılan açıklamada, binek araç bayilerinin stoklarında satılmayan 8,70 milyar $ değerinde 700.000 adet araç beklediği belirtildi.

Stoklardaki daha önceden görülmemiş artış sebebiyle binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited (MSIL), üretimini azaltacağını açıkladı.

FADA, bayilerin stok devir süresinin Temmuz ayında 65-67 günden 70-75 güne çıktığını ifade etti.

2024-25 mali yılının ilk çeyreğinde binek araç üretiminin yıllık %7,4 artışla 496.000 adede ulaşmasına rağmen üreticilerin bayilere yaptığı satışlar yıllık yalnızca %1,2 artışla 427.000 adet seviyesinde yer aldı.

MSIL’den bir yetkili, Hindistan piyasasında ilk çeyreğin genel olarak biraz daha yavaş geçtiğini ancak bu yıl, özellikle ulusal seçimler ve sağanak yağışlar ile sıcak hava dalgaları gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle talebin beklentilerin altında kaldığını aktardı.

Aynı yetkili, “Stoklar arttıkça düzenlemeler yapıyoruz. Bu yıl, tatil dönemi Ağustos sonunda, yani geçtiğimiz seneye kıyasla biraz daha erken başlayacak. Talep ne kadar fazla olursa dönemlik satış hacmi o kadar yüksek oluyor. Stokları düşürmek için üretimimizde ayarlamalar yapıyoruz ve talebi yakından gözlemliyoruz,” dedi.