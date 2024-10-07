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Hindistan’da perakende araç satışları Eylül ayında %9 düştü

Pazartesi, 07 Ekim 2024 14:27:54 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre tüm kategorilerdeki perakende araç satışları bu yılın Eylül yıllık %9,26 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda perakende binek araç satışları yıllık %18,8 ve perakende ticari araç satışları yıllık %10,45 azaldı.

Öte yandan tüketici güveninin zayıflaması ve fiyat sorgularının azalmasının yanı sıra sağanak yağışlar sebebiyle alımların ertelenmesi sonucu perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık %8,51 düştü.

FADA, binek araç bayilerindeki stokların 790.000 adet seviyesinde yer aldığını ve bu araçların değerinin yaklaşık 9,4 milyar $ olduğunu bildirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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