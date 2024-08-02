Hindistan’da binek araç satışları Temmuz ayında farklı seyirler izledi

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Temmuz ayında farklı seyirler izledi. Büyük ölçekli üreticiler satışlarında düşüş, küçük ölçekli üreticiler ise artış bildirdi.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %9,6 düşüşle 137.463 adet seviyesinde yer alırken pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %3 düşüşle 64.563 adet satış yaptı.

Aynı ayda Tata Motors Limited’in satışları yıllık %6 düşüşle 44.725 adet seviyesine geriledi.

Ancak Kia India Limited’in satışları yıllık %2,5 artışla 20.507 mt seviyesine çıkarken Toyota Kirloskar Motor Limited’in satışları 31.656 adet seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık satış olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında Honda Motors India Limited yıllık %22 artışla 4.264 adet satış gerçekleştirdi.