Hindistan’da perakende araç satışları Ekim ayında %32 arttı

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre tüm kategorilerdeki perakende araç satışları, tatil döneminde yapılan binek araç ve iki tekerlekli araç satışlarının desteğiyle bu yılın Ekim yıllık %32 artış gösterdi.

Söz konusu ayda perakende iki tekerlekli araç ve binek araç satışları sırasıyla yıllık %36 ve yıllık %32 yükseldi. Bununla birlikte perakende üç tekerlekli araç satışlarının yıllık %11, perakende ticari araç satışlarının yıllık %6 ve perakende traktör satışlarının ise %3 arttığı gözlendi.

Sektör analistleri, araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışların Ekim ayında tek haneli artış göstermesine rağmen perakende satışlardaki yukarı yönlü hareketin bayilerin tatil döneminde artan talebi stoklarından karşıladığı anlamına geldiğini söyledi.

FADA, araç satışlarının özellikle düğün ile tatil sezonunda arttığını ve dolayısıyla kısa vadede iki tekerlekli araç ve binek araç satışlarında güçlü bir artış olmasını beklediğini bildirdi.