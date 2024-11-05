Hindistan’da binek araç satışları Ekim ayında farklı seyirler izledi

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Ekim ayında üreticiye göre farklı seyirler izledi.
Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %5 düşüşle 159.591 adet seviyesinde yer alırken, şirketin ihracat satışlarının %4 arttığı gözlendi.
Aynı ayda pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %2 artışla 70.078 adet satış yaparken, Tata Motors Limited’in satışları, geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 80.824 adede kıyasla 80.839 adet seviyesine geriledi.
Ekim ayında Mahindra & Mahindra yıllık %25 artışla 54.504 adet satış gerçekleştirirken, Honda Motors India Limited’in satışları yıllık %25 düşüşle 10.080 adet seviyesinde kaydedildi.
Ancak Toyota Kirloskar Motors Limited’in satışları yıllık %41 artışla 30.845 adet seviyesine yükseldi.