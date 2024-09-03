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Hindistan’da binek araç satışları Ağustos ayında azaldı

Salı, 03 Eylül 2024 15:04:12 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Yayımlanan ön verilere göre Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Ağustos ayında yıllık yaklaşık %2-3 düşüşle 355.000 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %8,4 düşüşle 143.075 adet seviyesinde yer alırken pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %8 düşüşle 49.525 adet satış yaptı.

Aynı ayda Tata Motors Limited’in satışları yıllık %3,2 düşüşle 44.486 adet seviyesine geriledi.

Ancak Toyota Kirloskar Motors Limited’in satışları yıllık %36,3 artışla 28.589 adet ve Kia Motors’un satışları yıllık %17,2 artışla 22.523 adet seviyelerine yükseldi.

MSIL Pazarlama ve Satış Departmanı Kıdemli Yöneticisi Partho Banerjee, şirketin bayilere yaptığı satışları Ağustos ayında yaklaşık 13.000 adet düşürdüğünü ifade etti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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