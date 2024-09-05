Hindistan’da perakende araç satışları Ağustos ayında %5 azaldı

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre tüm kategorilerdeki perakende araç satışları bu yılın Ağustos yıllık %4,53 düşüşle 309.053 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda binek araç bayilerindeki stoklar, bir önceki ay kaydedilen 700.000 adet seviyesinden 780.000 adet seviyesine çıktı.

FADA Başkanı Manish Raj Singhania, “Tatil sezonuna rağmen müşterilerin alımlarını ertelemesi, tüketici güveninin zayıflaması ve süregelen sağanak yağışlar sebebiyle piyasa baskı altında. Stoklar endişe verici seviyelere yükseldi. Otomobil üreticileri, önlem almak yerine bayilere yaptıkları satışları aylık bazda artırmaya devam ederek durumu daha da kötüleştiriyor,” açıklamasını yaptı.