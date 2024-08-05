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Hindistan’da perakende araç satışları Temmuz ayında %14 arttı

Pazartesi, 05 Ağustos 2024 14:53:32 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre tüm kategorilerdeki perakende araç satışları bu yılın Temmuz yıllık %13,8 artışla 2,03 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda perakende binek araç satışları yıllık %10,2 artışla 320.129 adet seviyesine çıkarken perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık %17,2 artışla 1,44 milyon adet ve ticari araç satışları yıllık %5,9 artışla 80.057 adet seviyelerinde kaydedildi.

FADA, sağanak yağışlar ve ekonomik belirsizlikler sebebiyle bazı bölgelerde tüketici güveninin düşük olduğunu, aynı zamanda rekabetin artmasına ve binek araç segmentinde yapılan indirimlere rağmen bayilerin yüksek stoklar ve faizler sebebiyle mali baskı altında olduğunu ifade etti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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