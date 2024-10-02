Hindistan’da binek araç satışları Eylül ayında düştü

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Eylül ayında yıllık yaklaşık %2,5 düşüşle 360.000 adet seviyesinde yer alarak üst üste üçüncü ay düşüş göstermiş oldu.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %3,9 düşüşle 144.962 adet seviyesinde yer alırken pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %5,8 düşüşle 51.101 adet satış yaptı.

Aynı ayda Tata Motors Limited’in satışları yıllık %8 düşerek 41.063 adet seviyesine gerilerken Mahindra & Mahindra ise yıllık %24 düşüşle 51.062 adet satış gerçekleştirdi.

Ancak Toyota Kirloskar Motors Limited’in satışları yıllık %7,4 artışla 23.802 adet seviyesine yükseldi.