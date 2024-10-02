 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan’da...

Hindistan’da binek araç satışları Eylül ayında düştü

Çarşamba, 02 Ekim 2024 15:24:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Eylül ayında yıllık yaklaşık %2,5 düşüşle 360.000 adet seviyesinde yer alarak üst üste üçüncü ay düşüş göstermiş oldu.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %3,9 düşüşle 144.962 adet seviyesinde yer alırken pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %5,8 düşüşle 51.101 adet satış yaptı.

Aynı ayda Tata Motors Limited’in satışları yıllık %8 düşerek 41.063 adet seviyesine gerilerken Mahindra & Mahindra ise yıllık %24 düşüşle 51.062 adet satış gerçekleştirdi.

Ancak Toyota Kirloskar Motors Limited’in satışları yıllık %7,4 artışla 23.802 adet seviyesine yükseldi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da perakende araç satışları Ağustos ayında %5 azaldı

05 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Ağustos ayında azaldı

03 Eyl | Çelik Haberler

Hint otomobil üreticileri eski araçların hurdaya çıkarılması karşılığında yeni alımlarda indirim yapacak

29 Ağu | Çelik Haberler

Hint otomobil üreticileri stok artışı sebebiyle üretim kesintisine başladı

22 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende araç satışları Temmuz ayında %14 arttı

05 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Temmuz ayında farklı seyirler izledi

02 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende araç satışları Haziran ayında %0,73 arttı

05 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Haziran ayında farklı seyirler izledi

02 Tem | Çelik Haberler

Crisil: Hindistan’da binek araç üretim kapasitesinde %52 artış planlanıyor

26 Haz | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende araç satışları Mayıs ayında %2,61 yükseldi

10 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis