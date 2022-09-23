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Hint Tata Group bünyesindeki yedi şirket Tata Steel ile birleştirilecek

Cuma, 23 Eylül 2022 09:48:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Group’un yönetim kurulu, holding bünyesindeki yedi şirketin Tata Steel Limited ile birleşmesine onay verdi.

Tata Steel ile birleştirilecek şirketler arasında Tata Steel Long Products Limited (TSLPL), Tinplate Company of India Limited (TTCIL), Tata Metaliks Limited (TML), Indian Steel and Wire Products Limited (ISWPL), Tata Steel Liming Limited (TSML) ve S&T Mining Limited yer alıyor.

Tata Steel, söz konusu şirketleri birleştirerek hissedar değeri yaratılabileceğini belirtirken, şirketlere ait tesislerin daha verimli kullanılabileceğini ve pazarlama ile distribütör ağlarının ortaklaşa faaliyet gösterebileceğini ifade etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “5S stratejimiz doğrultusunda aldığımız birleştirme kararı holding yapısını sadeleştirecek, hızlı karar alma becerimizi iyileştirecek, idari işlerin tekrarlanmasını ortadan kaldıracak ve maliyetleri azaltacak,” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Tata Steel 

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