Hint Suzlon çelik üretiminde kullanıma yönelik 400 MW kapasiteli rüzgar santrali inşa edecek

Hint yenilenebilir enerji şirketi Suzlon, çelik üretimini karbondan arındırmak amacıyla 400 MW kapasiteli rüzgar santrali kurmak üzere Jindal Renewables’a ait JSP Green Wind 1’dan sipariş aldı.

Suzlon, Karnataka eyaletinin Koppal bölgesinde her birinin kapasitesi 3,15 MW seviyesinde yer alacak hibrit örgü kuleli 127 rüzgar türbini inşa edecek. Buradan elde edilen enerji, Chhattisgarh ve Odisha’daki çelik tesislerinde kullanılarak sürdürülebilirlik ve Hindistan’ın yenilenebilir enerji alanındaki hedefleri desteklenecek.

Jindal Renewables Başkanı Bharat Saxena tarafından yapılan açıklamada, şirketin 2047 yılına kadar karbon nötr olmayı planladığı belirtildi.

Öte yandan şirketin yaklaşık 3 GW kapasiteli yenilenebilir enerji projesi üzerinde çalışmalar yürüttüğü ve enerji alım anlaşmaları imzaladığı ifade edildi. Ayrıca enerji depolama ve yeşil hidrojen üretimi de dahil olmak üzere kapasitesini 2030 yılına kadar yaklaşık 12 GW seviyesine çıkarak Hindistan’ın karbonsuzlaşmasında başlıca oyunculardan biri olmayı hedeflediği de bildirildi.