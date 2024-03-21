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Hint sünger demir üreticileri düşük kalite demir cevheri ihracatına vergi getirilmesini istiyor

Perşembe, 21 Mart 2024 15:49:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan Sünger Demir Üreticileri Birliği (SIMA) tarafından yapılan açıklamada, yerel sünger demir üreticilerinin hükümetten hammadde arzındaki sıkıntının önüne geçilmesi amacıyla düşük kalite demir cevheri ihracatına vergi getirilmesini talep ettiği belirtildi.

SIMA Başkanı Rahul Mittal, “Hükümete demir cevheri arzında sıkıntı yaşandığını bildirdik. Müdahale etmelerini ve ihracat vergisi getirmelerini bekliyoruz,” dedi. Bununla birlikte demir cevheri ihracatında yaşanan artışın son aylarda yerel arzın daha da düşmesine neden olduğunu ifade etti.

Hükümetin 2022 yılının Mayıs ayında düşük kalite parça cevher, toz cevher ve pelet ihracatına getirdiği vergiyi aynı yılın Kasım ayında kaldırmasından bu yana sünger demir üreticilerinin arzda yaşanan sıkıntılara yönelik endişeleri artıyor.

2023-2024 mali yılının Nisan-Aralık döneminde demir cevheri ihracatı yıllık %9,5 artışla 32,2 milyon mt seviyesine yükseldi.

Dünyanın en büyük sünger demir üreticisi olan Hindistan’da toplam kapasitesi yıllık yaklaşık 50 milyon mt seviyesinde yer alan yaklaşık 336 adet sünger demir tesisi bulunuyor.

Mittal, sünger demir üretiminin 2024-2025 mali yılında %15 yükselmesinin beklendiğini ve demir cevheri ihtiyacındaki artışın düşük kalite cevher ihracatına vergisi getirilerek yerel arzın sağlanmasıyla desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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