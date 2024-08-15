Hint çelik üreticileri demir cevheri ve pelet ihracatına vergi getirilmesini istiyor

Hindistan Çelik Birliği (ISA) tarafından yapılan açıklamada, yerel çelik üreticilerinin iç piyasadaki arz sıkıntısı sebebiyle demir cevheri ve pelet ihracatına vergi getirilmesini istediği ifade edildi.

Çelik bakanlığına gönderdiği bir yazıda ISA, %58’den düşük tenörlü demir cevheri ihracatına %20 ve tüm pelet kalitelerinin ihracatına da %10 vergi getirilmesini talep etti.

ISA, önümüzdeki yıllarda yerel demir cevheri ve pelet arzındaki daralmanın mevcut 55 milyon mt’dan 100 milyon mt’un üzerine çıkacağını tahmin ediyor.

Hindistan, düşük kalite demir cevheri ihracatına vergi uygulamazken yüksek kalite demir cevheri ihracatına %30 oranında vergi uyguluyor.