 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint çelik üreticileri demir cevheri ve pelet ihracatına vergi getirilmesini istiyor

Perşembe, 15 Ağustos 2024 14:24:42 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Birliği (ISA) tarafından yapılan açıklamada, yerel çelik üreticilerinin iç piyasadaki arz sıkıntısı sebebiyle demir cevheri ve pelet ihracatına vergi getirilmesini istediği ifade edildi.

Çelik bakanlığına gönderdiği bir yazıda ISA, %58’den düşük tenörlü demir cevheri ihracatına %20 ve tüm pelet kalitelerinin ihracatına da %10 vergi getirilmesini talep etti.

ISA, önümüzdeki yıllarda yerel demir cevheri ve pelet arzındaki daralmanın mevcut 55 milyon mt’dan 100 milyon mt’un üzerine çıkacağını tahmin ediyor.

Hindistan, düşük kalite demir cevheri ihracatına vergi uygulamazken yüksek kalite demir cevheri ihracatına %30 oranında vergi uyguluyor.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Metinvest’in pik demir üretimi ilk yarıda %4 azaldı

13 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları gevşedi

13 Ağu | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yükseldi

07 Ağu | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları nispeten yatay

01 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hint GPIL pelet ve cevher zenginleştirme tesislerinin kapasitesini artıracak

29 Tem | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları gevşedi

25 Tem | Hurda ve Hammadde

Moritanya demir cevheri üretimini ikiye katlamayı ve yeşil çelik yatırımlarını artırmayı planlıyor

19 Tem | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düşüş kaydetti

19 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları değişmedi

16 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düşüş kaydetti

09 Tem | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis