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Hint LMEL demir cevheri üretimini artıracak ve yeni bir çelik tesisi inşa edecek

Salı, 12 Aralık 2023 09:48:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint sünger demir ve demir cevheri madencisi Lloyds Metal and Energy Limited (LMEL), demir cevheri üretimini artırmayı ve entegre bir çelik tesisi kurmayı planladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 602 milyon $ yatırımla demir cevheri üretim kapasitesinin mevcut yıllık 10 milyon mt’dan yıllık 55 milyon mt seviyesine çıkarılacağı ve yıllık 45 milyon mt kapasiteli bantlı hematit kuvarsit zenginleştirme tesisi kurulacağı ifade edildi.

Aynı zamanda şirketin yönetim kurulunun Maharashtra’daki Gadchiroli demir cevheri bloğuna yakın bir alanda 1,92 milyar $ yatırımla 3 milyon mt kapasiteli bir entegre çelik tesisinin inşasına onay verdiği öğrenildi.

LMEL ayrıca önceden açıkladığı yıllık 4 milyon mt kapasiteli tek bir pelet tesisi yerine yıllık 4 milyon mt kapasiteli iki ayrı tesis kuracağını ve 542 milyon $ sermaye harcaması yapacağını da aktardı.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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