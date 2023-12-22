Hint SEML pelet üretim kapasitesini artıracak

Cuma, 22 Aralık 2023 15:33:48 (GMT+3) | Kalküta

Hint Sarda Energy and Minerals Limited (SEML), pelet tesisinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla Chhattisgarh eyaleti hükümetinden onay aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Pelet üretim kapasitemizi mevcut yıllık 800.000 mt’dan yıllık 900.000 mt seviyesine çıkarmak için gerekli izinleri aldık,” ifadeleri kullanıldı.

SEML, Hindistan’da ızgara-fırın teknolojisini kullanarak toz cevherden pelet üreten birkaç şirketten biri olarak biliniyor. Bu teknoloji sayesinde toz cevher kullanılarak doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve yüksek fırın için çok yüksek kaliteli hammadde üretiliyor.