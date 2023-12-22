﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint SEML pelet üretim kapasitesini artıracak

Cuma, 22 Aralık 2023 15:33:48 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Sarda Energy and Minerals Limited (SEML), pelet tesisinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla Chhattisgarh eyaleti hükümetinden onay aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Pelet üretim kapasitemizi mevcut yıllık 800.000 mt’dan yıllık 900.000 mt seviyesine çıkarmak için gerekli izinleri aldık,” ifadeleri kullanıldı.

SEML, Hindistan’da ızgara-fırın teknolojisini kullanarak toz cevherden pelet üreten birkaç şirketten biri olarak biliniyor. Bu teknoloji sayesinde toz cevher kullanılarak doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve yüksek fırın için çok yüksek kaliteli hammadde üretiliyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yeniden düştü

19 Ara | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı demir cevher fiyatları düştü

14 Ara | Hurda ve Hammadde

Hint LMEL demir cevheri üretimini artıracak ve yeni bir çelik tesisi inşa edecek

12 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları son 18 ayın en yüksek seviyesinde

11 Ara | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe düştü

06 Ara | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %13 yükseldi

05 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yükseldi

04 Ara | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe düştü

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları aynı kaldı

28 Kas | Hurda ve Hammadde

Kanada merkezli Strategic Resources Quebec’te demir cevheri peletleme ünitesi inşa edecek

24 Kas | Çelik Haberler