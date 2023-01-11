Hint Standartları Bürosu Tata Steel’e Corten çelik üretim ruhsatı verdi

Çarşamba, 11 Ocak 2023 11:17:24 (GMT+3) | Kalküta

Hint Standartları Bürosu, yerel çelik üreticisi Tata Steel’in Jamshedpur tesisine Corten çelik olarak da bilinen hava koşullarına dayanıklı yapısal çelik için üretim ruhsatı verdi.

Corten çelik, konteyner, vagon panelleri ve yüksek kaliteli mobilya üretimi beraberinde bina inşaatı gibi alanlarda da kullanılıyor.

Ülkede yalnızca birkaç konteyner üreticisi bulunuyor ve başlıca girdi olan Corten çelik arzındaki sıkıntı sebebiyle konteyner ihtiyacının büyük bir çoğunluğu Çin’den ithalatla karşılanıyor.