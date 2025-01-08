Hint SML’in paslanmaz çelik üretimi Aralık ayında %59 arttı

Hint entegre çelik üreticisi Shyam Metalics Limited’in (SML) paslanmaz çelik üretimi Aralık ayında yıllık %59 artışla 7.889 mt seviyesinde yer aldı.
Ancak söz konusu ayda şirketin paslanmaz çelik satışlarından elde ettiği ortalama geliri yıllık %6 düşüş gösterdi.
Aynı ayda SML’in vasıflı alaşım üretimi yıllık %7 artışla 14.502 mt ve karbon çelik üretimi yıllık %11 artışla 158.333 mt seviyelerinde kaydedildi.
Aralık ayında şirketin sünger demir üretimi yıllık %31 düşüşle 74.305 mt seviyesine gerilerken, pelet üretimi yıllık %42 artışla 87.114 mt seviyesine yükseldi ancak ortalama geliri yıllık %5 azaldı.