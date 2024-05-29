Hint SML Odisha tesisindeki demir yolu altyapısını genişletti

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 14:53:22 (GMT+3) | Kalküta

Hint entegre çelik üreticisi Shyam Metalics Limited (SML), hammadde ve nihai mamul elleçleme verimliliğini artırmak üzere Odisha çelik tesisindeki demir yolu altyapısını genişlettiğini duyurdu.

Bu kapsamda demir yolu hat sayısının ikiden dörde çıkarıldığı ve uluslararası demir yolu işletmecisi Indian Railways’in 2015 yılında onay verdiği genişletme projesinin tamamlanarak faaliyete alındığı ifade edildi.

Bununla birlikte projeyle birlikte demir yolu ağının aylık 110 adedin üzerinde vagon taşıyabildiği ve şirketin verimliliğini artırmak amacıyla 2028 yılına kadar döner vagon boşaltma sistemini kullanıma alacağı da aktarıldı.

Kapasitesi yıllık 6,5 milyon mt seviyesinde yer alan ve kömür yıkama tesisi ile enerji santrali bulunan tesisin demir yolu ağının genişletilmesinin ardından hammadde ve nihai mamul elleçleme verimliliğinin sağlanacağı belirtiliyor.