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Hint SMEL 9 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisi kurmak için Maharashtra hükümetiyle anlaşma imzaladı

Pazartesi, 05 Ekim 2026 10:22:20 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Shyam Metalics & Energy Ltd (SMEL), 5 Ekim Pazartesi günü yaptığı resmi açıklamaya göre ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinin Chandrapur bölgesinde 9 milyon mt kapasiteli yeni bir çelik tesisi kurmak üzere eyalet hükümetiyle mutabakat zaptı imzaladı.

Şirket, projeye yaklaşık 5,19 milyar $ yatırım yapılacağını bildirdi.

Yeni tesis iki aşamada kurulacak. İlk aşamada yıllık 3,75 milyon mt nihai mamul kapasitesi kurulurken, ikinci aşamada yıllık 5,25 milyon mt ilave kapasite devreye alınacak.

Şirket, tesiste peletleme, sinterleme ve kok üretiminden demir üretimi, çelik ergitme, döküm, haddeleme ve bitirme işlemlerine kadar tüm üretim zincirinin yer alacağını belirtti.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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