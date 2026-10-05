Hint SMEL 9 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisi kurmak için Maharashtra hükümetiyle anlaşma imzaladı

Hindistan merkezli Shyam Metalics & Energy Ltd (SMEL), 5 Ekim Pazartesi günü yaptığı resmi açıklamaya göre ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinin Chandrapur bölgesinde 9 milyon mt kapasiteli yeni bir çelik tesisi kurmak üzere eyalet hükümetiyle mutabakat zaptı imzaladı.
Şirket, projeye yaklaşık 5,19 milyar $ yatırım yapılacağını bildirdi.
Yeni tesis iki aşamada kurulacak. İlk aşamada yıllık 3,75 milyon mt nihai mamul kapasitesi kurulurken, ikinci aşamada yıllık 5,25 milyon mt ilave kapasite devreye alınacak.
Şirket, tesiste peletleme, sinterleme ve kok üretiminden demir üretimi, çelik ergitme, döküm, haddeleme ve bitirme işlemlerine kadar tüm üretim zincirinin yer alacağını belirtti.