Alleima, Hindistan'daki ileri teknoloji boru kapasitesini artırmak için 23,2 milyon $ yatırım yapacak

İsveç merkezli özel çelik üreticisi Alleima, Hindistan'ın Mehsana şehrindeki tesisini genişletmek üzere yaklaşık 220 milyon SEK (23,2 milyon $) yatırım yaparak kimya, petrokimya, gübre ve doğal gaz sektörlerinde kullanılan ileri teknoloji borulara yönelik üretim kabiliyetini güçlendirecek. 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanan ilave kapasitenin bölgedeki teslimat sürelerini kısaltması ve belirli ihracat pazarlarına hizmet vermesi bekleniyor.

Alleima, 2023 yılında tamamlanan önceki genişleme projesinin devamı niteliğindeki yatırım kapsamında gübre sektörüne yönelik ileri teknoloji boruların yerel üretimine başlanacağını ve büyük çaplı uygulama borularının üretim kapasitesinin artırılacağını belirtti. Şirket ayrıca sıkıştırılmış doğal gaz yakıt sistemlerinin yanı sıra hidrolik ve enstrümantasyon uygulamalarında kullanılan hassas boruların üretim kapasitesini de genişletecek.

Alleima Başkanı ve CEO'su Göran Björkman, söz konusu yatırımın Hindistan'ın kimya, petrokimya ve doğal gaz pazarlarında artan talep doğrultusunda ileri üretim kabiliyetlerini müşterilere daha yakın hale getireceğini ve şirketin Hindistan ile komşu ülkelerdeki kârlı büyüme stratejisini destekleyeceğini ifade etti.