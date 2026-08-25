JTL Engineering dar ebatlı sıcak rulo sac üretim kapasitesini artıracak

JTL Industries Limited'ın iştiraki Hindistan merkezli JTL Engineering Limited, yaptığı resmi açıklamada dar ebatlı sıcak rulo sac üretim tesisinin kapasitesini artırmak için 1,6 milyon $ yatırım yapacağını belirtti.
Kapasite artışının ardından JTL Engineering'in aylık üretim kapasitesi 5.000 mt'dan 10.000 mt'a çıkarak iki katına ulaşacak. Kapasite artırım projesinin 2026-27 mali yılının dördüncü çeyreğinde ticari üretime başlaması bekleniyor.
Şirket, projenin dar ebatlı sıcak rulo sac üretim kapasitelerini geliştireceğini belirtirken, maksimum rulo genişliğinin 9 inçten 11 inçe çıkarılacağını açıkladı. Böylece şirketin üretebileceği sıcak rulo sac ürünlerinin kapsamı genişleyecek ve daha çeşitli teknik özellikler ile müşteri taleplerine yanıt verilebilecek.
Şirketin üretim sürecinde hammadde olarak sünger demir ve hurda kullanılırken, bunun geri dönüşüm odaklı verimli hammadde kullanımını desteklediği ve döngüsel üretimi güçlendirdiği belirtildi.