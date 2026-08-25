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JTL Engineering dar ebatlı sıcak rulo sac üretim kapasitesini artıracak

Salı, 25 Ağustos 2026 12:26:48 (GMT+3)   |   Kalküta

JTL Industries Limited'ın iştiraki Hindistan merkezli JTL Engineering Limited, yaptığı resmi açıklamada dar ebatlı sıcak rulo sac üretim tesisinin kapasitesini artırmak için 1,6 milyon $ yatırım yapacağını belirtti.

Kapasite artışının ardından JTL Engineering'in aylık üretim kapasitesi 5.000 mt'dan 10.000 mt'a çıkarak iki katına ulaşacak. Kapasite artırım projesinin 2026-27 mali yılının dördüncü çeyreğinde ticari üretime başlaması bekleniyor.

Şirket, projenin dar ebatlı sıcak rulo sac üretim kapasitelerini geliştireceğini belirtirken, maksimum rulo genişliğinin 9 inçten 11 inçe çıkarılacağını açıkladı. Böylece şirketin üretebileceği sıcak rulo sac ürünlerinin kapsamı genişleyecek ve daha çeşitli teknik özellikler ile müşteri taleplerine yanıt verilebilecek.

Şirketin üretim sürecinde hammadde olarak sünger demir ve hurda kullanılırken, bunun geri dönüşüm odaklı verimli hammadde kullanımını desteklediği ve döngüsel üretimi güçlendirdiği belirtildi.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör

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