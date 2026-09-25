Hint SAIL 2030-31 mali yılına kadar 35 milyon mt ham çelik üretimi hedefliyor

Hindistan merkezli devlete bağlı Steel Authority of India Limited (SAIL) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü A. K. Panda, şirketin 2030-31 mali yılına kadar ham çelik üretimini 35 milyon mt seviyesine çıkarmayı, katma değerli ve vasıflı çelik ürünlerinin payını artırmayı ve perakende müşterilerle ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Panda, söz konusu büyümenin düşük karbonlu teknolojiler, dijitalleşme, daha çevreci kapasite yatırımları ve müşterilerle etkileşimin artırılmasıyla destekleneceğini ifade etti.

Halihazırda yıllık 20 milyon mt kurulu ham çelik üretim kapasitesine sahip olan SAIL, beş entegre tesisinde mevcut tesislerin genişletilmesine yönelik yatırımlar gerçekleştiriyor.

Panda, şirketin katma değerli çelik üretiminin 2024-25 mali yılında %7 artışla 10,7 milyon mt seviyesine çıktığını ve toplam satılabilir çelik üretiminin %56'sını oluşturduğunu belirtti.

Şirket ayrıca altyapı, otomotiv, enerji ve imalat sektörlerine yönelik 28 yeni ürünü piyasaya sundu.

SAIL, IISCO Steel Plant'te bulunan ilk 4 MW kapasiteli yüzer güneş enerjisi santralinde 5,61 milyon birim yeşil elektrik üretti. Panda, Bhilai Steel Plant'te 20 MW kapasiteli bir yüzer güneş enerjisi projesinin devam ettiğini, şirketin tesislerinde toplam 278,5 MW kapasiteli diğer güneş enerjisi projelerinin de değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.