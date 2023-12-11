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Hint RSTL kapasite artırım projesine başladı

Pazartesi, 11 Aralık 2023 14:00:31 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Rama Steel Tubes Limited (RSTL), kapasite artırım projesine başladığını duyurdu. Proje kapsamında şirketin Maharastra’daki tesisinin kapasitesi 40.000 mt artışla 264.000 mt seviyesine çıkarılacak.

Yapılan açıklamada, projenin 4 milyon $ yatırımla hayata geçirileceği ve 2024-2025 mali yılının sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

RSTL Yöneticisi Richi Bansal, “Soğuk haddehane ve galvanizli sac tesisi kurarak hammadde ihtiyacımızı ve altyapı sektöründeki vasıflı çelik talebini karşılayacağız,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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