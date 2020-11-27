Hint RINL hammadde kaynaklarını genişletmek için uzun vadeli demir cevheri tedarik anlaşmaları yapacak

Cuma, 27 Kasım 2020 11:12:08 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), demir cevheri madencileriyle uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapmaya yönelik bir niyet beyanı yayımladı.

Şirketten bir kaynak, şirketin, en az %65,5 demir ve en fazla %2,25 alumina ile silis içerikli parça demir cevher ve ölçülü parça cevher tedariki yapabilecek madencilerle uzun vadeli anlaşmalar yaparak, hammadde kaynaklarını genişletmek istediğini belirtti.

Kaynak, niyet beyanının, madenci tarafından tedariki sağlanabilecek arz ve kaliteleri belirtmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu anlaşmaya göre, tedarik edilen ürünlerin belirtilen özelliklerin altında veya üstünde olmasına bağlı olarak prim veya para cezası verilecek.

RINL, Hindistan’ın güneyindeki Vishakhapatnam liman kasabasında 7,3 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi işletiyor ancak kendine ait herhangi bir hammadde kaynağı yok.