Hint paslanmaz çelik üreticileri Çin'den ithalata ek vergi getirilmesini istiyor

Hindistan’da yerel paslanmaz çelik üreticilerini temsil eden Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA), Çin'den yapılan tüm paslanmaz çelik ürünlerinin ithalatına ek vergi uygulanması için çelik bakanlığını harekete geçirdi.

Çelik bakanlığı sekreteri Sandeep Poundrik'e gönderilen bir iletide, "Çinli üreticiler Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uymayan hükümet teşvikleri alıyor ve piyasa koşullarına uyum göstermiyor,” ifadesine yer verildi.

Birlik, Kanada’nın yakın zamanda uygulamaya koyduğu ek vergiye benzer bir önlem alınmasını istedi ve şu açıklamada bulundu; “Kanada yakın zamanda 15 Ekim 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Çin'den yapılan paslanmaz çelik dahil çelik ve alüminyum ithalatına %25 ek vergi getirdi. Benzer ticari önlemlerin Hindistan paslanmaz çelik sektörü için faydalı olacağına inanıyoruz. Çin'den yapılan teşvikli ve piyasayı bozan paslanmaz çelik ithalatı, başta küçük ve orta ölçekli paslanmaz çelik üreticileri olmak üzere tüm Hint üreticilerin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Bu üreticiler haksız fiyatlardan yapılan ithalattan dolayı rekabet dışı kalma riskiyle karşı karşıya. Bu da istihdam kayıplarına ve sektördeki yatırımların azalmasına yol açabilir".