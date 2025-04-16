Hindistan çelik boru ve bağlantı elemanlarını zorunlu kontrol denetimine dahil etmeye hazırlanıyor

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan hükümeti, çelik boruları ve bağlantı elemanlarını zorunlu kalite kontrol denetimine dahil etmek üzere çalışmalara başladı.

Denetime su ve kanalizasyon boruları, spiral kaynaklı borular ve dökme demir bağlantı parçalarının yanı sıra petrol ve doğal gaz sektörlerinde kullanılan boruların dahil edileceği ifade edildi.

Kaynaklar, konuya ilişkin sektör paydaşlarıyla 1 Mayıs tarihinde görüşme yapılacağını dile getirdi.

Çeliğe yönelik standartları Hindistan Standartları Bürosu (BIS) belirliyor. BIS tarafından verilen kalite sertifikası olmadan çelik ürünlerinin üretilmesi, ithal edilmesi, saklanması, ticaretinin yapılması veya satılmasına izin verilmiyor.

BIS standartları kapsamına girmeyen ithal çelik kaliteleri için ise bakanlıktan ithalata uygunluk sertifikası alınması gerekiyor.