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Hint RINL’in aldığı 60 milyon $’lık hibe faaliyetlerini sürdürmesi için yeterli değil

Perşembe, 26 Eylül 2024 11:34:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan çelik bakanlığı, devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited'e (RINL) yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 milyon $ hibe verme aldı ancak bu miktar üreticinin operasyonlarını sürdürebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu hammaddeleri alması için gereken 298 milyon $’ın çok altında.

Kaynaklara göre bakanlık, RINL'in yalnızca mal ve hizmet vergisi ile diğer ödenmemiş yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 milyon $ destekte bulundu. Fakat üreticinin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla koklaşabilir taş kömürü dahil olmak üzere hammadde tedarik edebilmesi için daha büyük bir desteğe ihtiyacı var. Kaynaklara göre RINL, ülkenin güneyindeki Vishakhapatnam şehrinde yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisinde iki yüksek fırınını kapattı ve üçüncü yüksek fırınının sadece 3-5 gün yetebilecek koklaşabilir taş kömürü stoğu bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

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