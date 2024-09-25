Hindistan'ın Çin'den haddelenmiş mamul ithalatı Nisan-Ağustos döneminde %32 arttı

Hindistan hükümetinin paylaştığı bilgilere göre, 2024-25 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde ülkenin Çin'den yaptığı haddelenmiş mamul ithalatı bir önceli mali yıla kıyasla %31,7 artarak 1,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve son yedi yılın en yüksek ithalat miktarı oldu.

Bu kapsamda, Hindistan’ın Güney Kore ve Japonya'dan yapılan alımlar dahil olmak üzere, toplam nihai mamul ithalatı son altı yılın en yüksek seviyesi olan 3,7 milyon mt'a ulaştı.

Söz konusu beş aylık dönemde Rusya'dan yıllık bazda iki kat artışla 54.000 mt haddelenmiş mamul ithal edildi.