Hindistan Çelik Bakanlığı, RINL'i kurtarmak için SAIL ile birleştirebilir

Hindistan Çelik Bakanlığı, borç batağındaki eski çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’i (RINL) kurtarmak amacıyla şirketi Steel Authority of Ionia Limited (SAIL) ile birleştirme seçeneğini değerlendiriyor.

Yapılan açıklamada, “RINL'i özelleştirmek istemiyoruz. En uygun seçenek iki devlete ait çelik üreticisini birleştirmek gibi görünüyor. RINL'in borcunu SAIL devralacak. Aynı zamanda SAIL'in operasyonel becerisi ve finansal kaldıraç seviyesi, RINL'in kendine ait demir cevheri ve kok kömürü kaynaklarına sahip olmaması gibi temel engelleri aşmasına yardımcı olacak,” sözlerine yer verildi.

Hindistan'ın yılda 7,3 milyon mt üretim yapan ilk entegre çelik üreticisi olan RINL, işletme sermayesi sıkıntısı, iki temel hammadde olan demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü tedarikinden kaynaklanan yüksek üretim maliyeti, kapasite artırımı için yapılan harcamalar, finansal kuruluşlardan alınan borçlarının ödenmesinin gecikmesi ve madenci NMDC Limited'den hammadde tedarikindeki artan gecikmeler sebebiyle bu zamana kadar yaşadığı en kötü mali krizle karşı karşıya.

Diğer devlete bağlı çelik üreticilerine demir cevheri madenleri tahsis edilirken, RINL böyle bir destek alamadı ve bu durum her yıl yaklaşık 120 milyon $ mali zarara yol açtı.

Kaynaklar, RINL’in üretim sürecinde SAIL'in madenlerini kullanmasının şirketi mali açıdan istikrara kavuşturacağını belirtti.

Bu yılın başından beri RINL, koklaşabilir taş kömürü tedarik ederken nakit sıkıntısı yaşadığı için üç yüksek fırınından ikisini kapattı. Üçüncü yüksek fırını da azalan hammadde stokları nedeniyle tehdit altında.