 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan Çelik Bakanlığı, RINL'i kurtarmak için SAIL ile birleştirebilir

Cuma, 27 Eylül 2024 15:26:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, borç batağındaki eski çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’i (RINL) kurtarmak amacıyla şirketi Steel Authority of Ionia Limited (SAIL) ile birleştirme seçeneğini değerlendiriyor.

Yapılan açıklamada, “RINL'i özelleştirmek istemiyoruz. En uygun seçenek iki devlete ait çelik üreticisini birleştirmek gibi görünüyor. RINL'in borcunu SAIL devralacak. Aynı zamanda SAIL'in operasyonel becerisi ve finansal kaldıraç seviyesi, RINL'in kendine ait demir cevheri ve kok kömürü kaynaklarına sahip olmaması gibi temel engelleri aşmasına yardımcı olacak,” sözlerine yer verildi.

Hindistan'ın yılda 7,3 milyon mt üretim yapan ilk entegre çelik üreticisi olan RINL, işletme sermayesi sıkıntısı, iki temel hammadde olan demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü tedarikinden kaynaklanan yüksek üretim maliyeti, kapasite artırımı için yapılan harcamalar, finansal kuruluşlardan alınan borçlarının ödenmesinin gecikmesi ve madenci NMDC Limited'den hammadde tedarikindeki artan gecikmeler sebebiyle bu zamana kadar yaşadığı en kötü mali krizle karşı karşıya.

Diğer devlete bağlı çelik üreticilerine demir cevheri madenleri tahsis edilirken, RINL böyle bir destek alamadı ve bu durum her yıl yaklaşık 120 milyon $ mali zarara yol açtı.

Kaynaklar, RINL’in üretim sürecinde SAIL'in madenlerini kullanmasının şirketi mali açıdan istikrara kavuşturacağını belirtti.

Bu yılın başından beri RINL, koklaşabilir taş kömürü tedarik ederken nakit sıkıntısı yaşadığı için üç yüksek fırınından ikisini kapattı. Üçüncü yüksek fırını da azalan hammadde stokları nedeniyle tehdit altında.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Hint NSL 2024-25 mali yılı için operasyonel kâr açıklamayı bekliyor

27 Eyl | Çelik Haberler

Indian Railways cevher sevkiyatlarının yerel üreticilerde azalmasını, ihracatta artmasını bekliyor

27 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları dalgalı

26 Eyl | Boru

ABD’nin mekanik boru ihracatı Temmuz’da aylık %5,5 düştü

26 Eyl | Çelik Haberler

Meksika Güney Kore, İspanya, Hindistan ve Ukrayna’dan ithal dikişsiz boruya yönelik dönem sonu incelemesini tamamladı

26 Eyl | Çelik Haberler

Hint RINL’in aldığı 60 milyon $’lık hibe faaliyetlerini sürdürmesi için yeterli değil

26 Eyl | Çelik Haberler

Hint BCCL koklaşabilir taş kömürü ihale sisteminde düzenlemeye gitti

26 Eyl | Çelik Haberler

ABD Umman’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping incelemesini tamamladı

26 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan'ın Çin'den haddelenmiş mamul ithalatı Nisan-Ağustos döneminde %32 arttı

25 Eyl | Çelik Haberler

Hint NMDC’nin net kârı 2023-24 mali yılında %2 arttı

25 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis