Indian Railways cevher sevkiyatlarının yerel üreticilerde azalmasını, ihracatta artmasını bekliyor

Hindistan’ın ulusal demir yolu şirketi Indian Railways (IR), yerel çelik sektörüne olan demir cevheri trafiğinde yavaşlama beklendiğini ancak ihracat pazarlarına demir cevheri sevkiyatlarının artacağını ön gördüklerini açıkladı.

Bu kapsamda IR, 2024-25 mali yılında Hint çelik üreticileri için toplam demir cevheri sevkiyatlarının önceki mali yıla göre %9 düşüşle 91,84 milyon mt olacağını ifade ederken, maden ocaklarından limanlara ihracat yönelik yapılan demir cevheri sevkiyatlarının %87 artışla yaklaşık 15,48 milyon mt olmasını beklediklerini aktardı.