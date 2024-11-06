Hindistan, Vietnam ve Tayland’dan ithal kaynaklı paslanmaz boruya antidamping vergisi uygulayacak

Hindistan hükümeti, Vietnam ve Tayland’dan ithal kaynaklı paslanmaz boruya antidamping vergisi getirdiğini duyurdu.

Delhi merkezli Paslanmaz Çelik Boru Üreticileri Birliği ve Gujarat merkezli Paslanmaz Çelik Boru Üreticileri Birliği tarafından yapılan başvuru üzerine Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR) tarafından başlatılan soruşturmada, 2022 yılının Nisan ayı ve 2023 yılının Mart ayı arasındaki dönemde söz konusu ülkelerden ithal kaynaklı paslanmaz borunun dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığı tespit edildi.

DGTR’nin bulguları üzerine ithal kaynaklı paslanmaz boruya beş yıl boyunca üreticiye ve menşesine göre 246-307$/mt seviyesinde antidamping vergisi uygulanmasına karar verildi.