Hint NSL 2024-25 mali yılı için operasyonel kâr açıklamayı bekliyor

Hint çelik üreticisi NMDC Steel Limited’in (NSL) genel müdürü Amitava Mukherjee, 27 Eylül Cuma günü yaptığı açıklamada 2024-25 mali yılının sonunda şirketin operasyonel kar elde etmesini beklediklerini söyledi.

NSL, 2022 yılında devlete ait madencilik şirketi NMDC'den ayrılmış ve 2023 yılında ayrı bir kuruluş olarak kayıtlara geçmişti. Şirket, Chhattisgarh eyaletindeki Nagarnar kentinde yılda 3 milyon ton kapasiteli bir tesise sahip.

Mukherjee, "NSL, mali yılın üçüncü çeyreğine kadar ayda 210.000 ton sıcak metal ve 150.000 ton sıcak rulo sac üretmeyi hedefliyor," dedi.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yeşil çelik tesisinde faaliyete başlayan NSL Steel, bir yıl içinde 1 milyon ton sıcak rulo sac üretimi gerçekleştirdi.

Şirket, Mart ayı itibarıyla sinterleme ve yüksek fırınında yaklaşık %50'sini, nihai mamul tesisinde ise yaklaşık %40 kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösterdiğini ifade etti.