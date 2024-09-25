Hint NMDC’nin net kârı 2023-24 mali yılında %2 arttı

Hindistan'ın en büyük devlete bağlı madencisi NMDC Limited, 2023-24 mali yılında bir önceki yıla kıyasla %2 artışla 5,63 milyar INR (670,47 milyon $) net kâr elde ettiğini bildirdi. Toplam geliri ise yıllık bazda %21 artışla 212,94 milyar INR (2,54 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Şirketin Genel Müdürü Amitava Mukherjee’ye göre, 2023-24 mali yılında 45 milyon mt demir cevheri üretimi gerçekleştiren NMDC için 2024-25 mali yılında 50 milyon mt üretim hedefleniyor. Mukherjee; “Bundan sonraki yolculuğumuzda iddialı bir büyüme stratejisi benimseyeceğiz. Kapasitemizi 72 milyon mt'ye çıkarmak amacıyla genişleme ve yeni altyapı yatırımlarına devam ediyoruz. Ayrıca 28 milyon mt ilave kapasite için NMDC CMDC içinde de genişleme politikası izliyoruz," dedi.