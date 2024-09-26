Hint BCCL koklaşabilir taş kömürü ihale sisteminde düzenlemeye gitti

Hindistan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre devlete bağlı kömür üreticisi Coal India Limited'in (CIL) tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Bharat Coking Coal Limited (BCCL), koklaşabilir taş kömürü ihale süreçlerinde çelik üreticilerine daha fazla esneklik ve şeffaflık sağlayacak değişiklikler yaptı.

Açıklamada, yeni ihale kurallarının daha küçük ölçekli alıcıların işbirliği yapmalarına ve ihaleye toplu olarak katılmalarına olanak tanıdığı, daha fazla teklif alınabilmesini sağladığı ve süreci daha erişilebilir hale getirdiği belirtildi.

Böylece çelik üreticileri, mevcut veya yeni koklaşabilir taş kömürü lavuar tesisleri ve lavuar tesislerinden çıkan koklaşabilir taş kömürünü kullanan tesisler ihalelere katılabilecek.