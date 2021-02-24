Hint paslanmaz boru üreticileri: Hammaddeye yönelik vergilerin kaldırılması iç piyasada tekelciliğe son verecek

Çarşamba, 24 Şubat 2021 14:17:44 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Paslanmaz Çelik Boru Üreticileri Birliği’nden bir yetkili, paslanmaz çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin ithalatına uygulanan antidamping vergisi ile telafi edici vergilerinin kaldırılmasının, yerel katma değer için eşit şartlar sağlayacağını ve yerel piyasadaki hammadde talebi piyasadaki arzın çok üzerinde olduğu için ithalat halihazırda gerekli olduğundan, ithalatın önemli oranda yükselmeyeceğini söyledi.

Birliğe göre, söz konusu vergilerin ulusal bütçe görüşmesinde önerildiği üzere kaldırılması, yerel paslanmaz çelik hammaddesi tedarikindeki tekelciliği ortadan kaldıracak ve nihai paslanmaz mamul üreticilerinin zamanında teslimatlara ve uluslararası gösterge fiyatlara daha fazla güvenebilmesini sağlayacak.

Hindistan Paslanmaz Çelik Boru Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Ramesh Patel, “Söz konusu vergilerin kaldırılması, boru gibi nihai mamul sektörleri için gerekli olan paslanmaz çelik fiyatlarında görülen yapay fiyat artışlarının kontrol edilmesini sağlayacak. Küçük ve orta ölçekli üreticiler, büyük tekellerin yerel hammadde fiyatlarına uyguladığı yapay fiyat artışlarından ve ucuz nihai mamul ithalatından zarar görüyor. Hindistan’ın nihai paslanmaz çelik ithalatını bırakması için boru gibi paslanmaz nihai mamul ürünlerinde kendine yeterli hale gelmesi hayati bir öneme sahip. Yerel katma değer sektörleri gelişmek zorunda ve bu da yalnızca yeterli miktarda ve kısıtlanmamış hammadde arzı olmasıyla mümkün,” şeklinde konuştu.