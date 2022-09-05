Hindistan İngiltere’ye misilleme önlemleri uygulanması önerisinde bulundu

Pazartesi, 05 Eylül 2022 10:07:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, İngiltere’nin Hindistan’dan ithal bazı çelik ürünlerine uyguladığı koruma önlemlerine ve kısıtlamalara yönelik anlaşmaya varılamaması halinde misilleme önlemleri uygulanması önerisinde bulundu.

Hükümet, İngiltere’den ithal ürünlere yaklaşık 250 milyon $ veya İngiltere’nin Hindistan’dan ithal ürünlere uyguladığı vergilere eşdeğer misilleme önlemleri getirilmesini önerdi.

İngiltere’nin ithal çelik ürünlerine uygulanan koruma önlemlerinin ve kota kısıtlamalarının süresini 2024 yılına kadar uzatmasının Dünya Ticaret Örgütü’nün Koruma Önlemleri Anlaşması’nı ihlal ettiğini gerekçe gösteren Hindistan, Dünya Ticaret Örgütü’ne resmi şikayette bulundu.

Hindistan, Dünya Ticaret Örgütü ile yaptığı görüşmelerde, koruma önlemleri nedeniyle İngiltere’ye çelik ihracatının 219.000 mt düştüğünü ve İngiltere’nin 247,7 milyon $ vergi tahsil ettiğini ifade etti.

Hindistan tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmelerin akabindeki 30 günlük süre içerisinde anlaşmaya varılamaması halinde Hindistan, Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşması ve Koruma Önlemleri Anlaşması kapsamında koruma önlemlerinin olumsuz etkilerine eşdeğer imtiyazları veya diğer yükümlülükleri askıya alma hakkını saklı tutar,” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’nin Dünya Ticaret Anlaşması normlarını ihlal ettiği yönündeki iddiaları reddettiği ve Hindistan ile görüşme yapmayı kabul ettiği öğrenildi.