Hindistan’ın ulusal bütçe görüşmesinde çelik hammaddelerine yönelik ithalat vergisi yapısının değiştirilmesi bekleniyor

Perşembe, 28 Ocak 2021 12:07:00 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetinin, çelik üretimi için gerekli hammaddelerin nihai mamulden daha yüksek gümrük vergisine tabi olan yapısını, yaklaşan ulusal bütçe görüşmesinde tersine çevirmesi bekleniyor.

Hükümet kaynakları örnek olarak mevcut gümrük vergisi yapısında, özellikle de Serbest Ticaret Anlaşması’nda bulunan ülkelerden olmak üzere, ferronikel ile paslanmaz çelik hurdası ithalatından alınan verginin paslanmaz çelik ithalatından alınana kıyasla daha yüksek olduğunu belirtti. Dolayısıyla bu durum yerel üretim açısından mali bir engel yaratıyor.

Hükümet ayrıca, yerel üretime teşvik etmek adına şu anda ferronikel ile paslanmaz çelik hurda ithalatına uygulanan %15 gümrük vergisini azaltmayı veya kaldırmayı düşünüyor.

Ulusal bütçe görüşmesinde, yerel çelik üreticilerinin de talep ettiği üzere koklaşabilir taş kömürüne uygulanan %2,5 oranındaki gümrük vergisinin azaltılması veya kaldırılması da bekleniyor.