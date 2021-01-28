﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan’ın ulusal bütçe görüşmesinde çelik hammaddelerine yönelik ithalat vergisi yapısının değiştirilmesi bekleniyor

Perşembe, 28 Ocak 2021 12:07:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetinin, çelik üretimi için gerekli hammaddelerin nihai mamulden daha yüksek gümrük vergisine tabi olan yapısını, yaklaşan ulusal bütçe görüşmesinde tersine çevirmesi bekleniyor.

Hükümet kaynakları örnek olarak mevcut gümrük vergisi yapısında, özellikle de Serbest Ticaret Anlaşması’nda bulunan ülkelerden olmak üzere, ferronikel ile paslanmaz çelik hurdası ithalatından alınan verginin paslanmaz çelik ithalatından alınana kıyasla daha yüksek olduğunu belirtti. Dolayısıyla bu durum yerel üretim açısından mali bir engel yaratıyor.

Hükümet ayrıca, yerel üretime teşvik etmek adına şu anda ferronikel ile paslanmaz çelik hurda ithalatına uygulanan %15 gümrük vergisini azaltmayı veya kaldırmayı düşünüyor.

Ulusal bütçe görüşmesinde, yerel çelik üreticilerinin de talep ettiği üzere koklaşabilir taş kömürüne uygulanan %2,5 oranındaki gümrük vergisinin azaltılması veya kaldırılması da bekleniyor.


Etiketler: ticaret  Hindistan  Hint Yarımadası  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26  Oca

Hint ticaret firması MMTC 25.000 mt toz mangan cevheri için ihracat ihalesi açtı
22  Oca

Hindistan Çin ve Güney Kore’den ithal paslanmaz soğuk saca yönelik antidamping vergisinin uzatılmasını önerdi
14  Oca

Hindistan hükümeti SAIL’deki hissesinin %5’ini satacak
05  Oca

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %12,13 düştü
04  Oca

Hint çelik üreticileri girdi ürünlerden alınan ithalat vergisinin azaltılmasını talep etti