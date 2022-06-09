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Hindistan Çelik Bakanlığı 22 Mayıs’tan önce yapılan bağlantıların yeni vergi politikasından muaf tutulmasını istiyor

Perşembe, 09 Haziran 2022 10:21:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerde 22 Mayıs tarihinden önce dış piyasalara yapılan nihai mamul ve demir cevheri bağlantılarının yeni politikasından muaf tutulmasını talep etti.

Hükümet bazı nihai mamullere %15 ve pelete %45 oranlarında ihracat vergisi getirirken, toz ve parça cevher ihracatına uygulanan %30 oranındaki vergiyi %50’ye yükseltmişti.

Yerel çelik sektörü, yeni vergi politikasının yürürlüğe girdiği 22 Mayıs tarihinden önce yaklaşık 2 milyon mt nihai mamul bağlantısının gerçekleştirildiğini ve yeni vergi politikasına tabi olduğunu söylerken, Çelik Bakanlığı akreditifli ödeme yoluyla yapılan satışların 541.940 mt’u geçmediğini öne sürüyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret Kota ve Vergiler 

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