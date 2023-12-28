Hindistan SKDM’yi telafi edecek bir mekanizma üzerinde çalışıyor

Perşembe, 28 Aralık 2023 10:29:24 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, AB tarafından uygulamaya koyulan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) yerel ihracatçılar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceği ve telafi edebileceği bir mekanizma üzerinde çalışıyor.

Hükümete yakın kaynaklar, SKDM’den kaynaklı yüksek maliyetlerin yerel ihracatçılara geri ödenmesi ve ihracatçıların başlıca piyasalarda rekabet gücünü koruyabilmesine yönelik bir mekanizma üzerinde çalışıldığını ifade etti. Aynı zamanda konuya yönelik kapsamlı görüşmelerin ve çalışmaların sürdüğü, söz konusu mekanizmanın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) hükümleri ile uyumlu olacağı da aktarıldı.

SKDM, 1 Ekim tarihi itibarıyla başlayan raporlama dönemiyle yürürlüğe girmiş bulunuyor. AB, bu kapsamdaki vergileri 2026 yılından itibaren uygulamaya başlayacak. 2023-2026 yılları arası geçiş dönemi olarak biliniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hindistan, DTÖ nezdinde SKDM’ye karşı çıkmış ve bu uygulamanın DTÖ’nün gelişmekte olan ülkelere yönelik “özel ve ayrıcalıklı muamele” kurallarını ihlal ettiğini savunmuştu.