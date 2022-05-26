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Hint üreticiler sıcak sac ihracat tekliflerini geri çekmeye başladı, olası cezai ödemeler hakkında görüşmeler yapıyor

Perşembe, 26 Mayıs 2022 14:47:29 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticileri, hükümetin ihracata 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla %15 vergi getirmeden önce verdikleri sıcak sac ihracat tekliflerini geri çekmeye başladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, satıcılar hazırlanmış fakat gerçekleştirilemeyen bağlantılardaki ceza maddeleri hakkında görüşmelere başladı.

Piyasa kaynaklarına göre, ihracatçılar “hassas detayları” açıklamak istemediği için geri çekilen tekliflerin tonajı tam olarak bilinmezken, piyasada ihracat vergisi getirildiğinden beri iptal edilen tekliflerin toplam tonajının yaklaşık 100.000-150.000 mt olduğu tahmin ediliyor.

Özel entegre çelik üreticisinden bir yetkili, “Tamamlanmış fakat henüz teslim edilmemiş ihracat bağlantılarının kaderi konusunda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Alıcıların akreditif mektuplarını nereye ibraz ettiğini bilmiyoruz. Bu şartlar altında, AB ile Körfez ülkelerindeki alıcılara geçen hafta verdiğimiz teklifleri geri çekmekten başka bir seçeneğimiz yok,” şeklinde konuştu.

Ülkenin doğusunda bulunan üreticiden bir yetkili ise, AB merkezli bir ticaret firmasından Temmuz sevkiyatlı olmak üzere bir sıcak sac kargosu için halihazırda iptal edilemeyen akreditifli ödeme aldığını ve fiyatları veya teslim şartlarını değiştirme şansının olmadığını söyledi. Üreticinin tek seçeneği alıcı ile cezalar konusunda “iyi niyetle” görüşme yapması.

Söz konusu yetkili, “AB genelindeki alıcıların fiyatların daha da düşeceği beklentisiyle alım yapmadığı bir dönemde, neden herhangi bir alıcı yeni bir ihracat vergisinin etkisiyle daha fazla ücret ödemeyi kabul etsin?,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: sıcak haddelenmiş yassı ürünler Hindistan Hint Yarımadası ticaret kota ve vergiler 

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