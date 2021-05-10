﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping vergisini uzattı, nihai inceleme bekleniyor

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 15:51:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Dolaylı Vergi Merkezi Kurulu, Çin’den ithal dikişsiz boru, boru ve alaşımlı veya alaşımsız kutu profile yönelik antidamping vergisini 31 Ekim’e kadar uzattı.

Söz konusu ürünlere yönelik antidamping vergisi, Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR) tarafından bu yılın Şubat ayında başlatılan vergi incelemesi henüz tamamlanmadığı ve söz konusu vergi 16 Mayıs tarihinde sona erdiği için uzatıldı.

Mevcut antidamping vergisinin incelenmesi, ISMT Limited ve Jindal SAW Limited gibi yerel üreticilerin talebi üzerine başlatıldı. DGTR, dampingin Çin’den ithal söz konusu ürünlere vergi uygulanmasının ardından dahi devam ettiği ve söz konusu ürünlerin ithalatında önemli bir artış görüldüğü iddiası üzerine, ithalat korumasının devam etmesi adına bir inceleme başlattı.

DGTR’nin açılamasında, “Çin’den yapılan ithalata yönelik vergilerin devam etme ihtimali var. Yerel çelik üreticileri tarafından gerektiği gibi yapılan ve aksi ispatlanmadıkça doğru kabul edilen kanıtlara dayanan başvurular sonucu inceleme başlatıldı,” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: kota ve vergiler  ticaret  borular  boru  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

11  May

Hindistan’da otomobil kayıtları pandemi nedeniyle son 9 ayın en düşük seviyesinde
27  Nis

Odisha eyaleti paslanmaz çelik ithalatına yeniden antidamping vergisi ve telafi edici vergilerin getirilmesini istiyor
22  Nis

Hint boru imalatçıları çelik ihracatının geçici olarak yasaklanmasını talep ediyor
20  Nis

Hindistan ve Körfez ülkeleri yakında serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlayacak
15  Nis

Hindistan ve AB 8 Mayıs’ta serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlayacak