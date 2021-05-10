Hindistan Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping vergisini uzattı, nihai inceleme bekleniyor

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 15:51:55 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Dolaylı Vergi Merkezi Kurulu, Çin’den ithal dikişsiz boru, boru ve alaşımlı veya alaşımsız kutu profile yönelik antidamping vergisini 31 Ekim’e kadar uzattı.

Söz konusu ürünlere yönelik antidamping vergisi, Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR) tarafından bu yılın Şubat ayında başlatılan vergi incelemesi henüz tamamlanmadığı ve söz konusu vergi 16 Mayıs tarihinde sona erdiği için uzatıldı.

Mevcut antidamping vergisinin incelenmesi, ISMT Limited ve Jindal SAW Limited gibi yerel üreticilerin talebi üzerine başlatıldı. DGTR, dampingin Çin’den ithal söz konusu ürünlere vergi uygulanmasının ardından dahi devam ettiği ve söz konusu ürünlerin ithalatında önemli bir artış görüldüğü iddiası üzerine, ithalat korumasının devam etmesi adına bir inceleme başlattı.

DGTR’nin açılamasında, “Çin’den yapılan ithalata yönelik vergilerin devam etme ihtimali var. Yerel çelik üreticileri tarafından gerektiği gibi yapılan ve aksi ispatlanmadıkça doğru kabul edilen kanıtlara dayanan başvurular sonucu inceleme başlatıldı,” ifadelerine yer verildi.